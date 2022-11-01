الجمهوريون يتوقعون توجيه اتهامات لترامب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي



حذر نواب في الحزب الجمهوري من زيادة حالة الاستقطاب في الولايات المتحدة الأمريكية في حالة توجيه المدعي العام الأمريكي إريك جارلاند، اتهامات للرئيس السابق دونالد ترامب، خاصة مع زيادة شعبيته بين قاعدة الحزب.



ووفق صحيفة "ذا هيل" الأمريكية يتوقع الجمهوريون توجيه المدعي العام لائحة اتهام لترامب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.



وتوقع أحد مساعدي الحزب رد فعل عنيف إذا وجه جارلاند لائحة الاتهام قبيل انتخابات 2024، قائلا: "هناك حديث عن تراجع الدعم لترامب، لكني أعتقد أن لائحة الاتهام ستحفز الجمهوريين للالتفاف حوله. ولذا فهناك خطر كبير في الانتظار"، إذ أن الرئيس السابق وحلفاءه سيصورون المحاكمة باعتبارها ملاحقة سياسية.



وقال مساعد جمهوري: "القرار الذي يتعين على جارلاند اتخاذه صعب حقًا، فلديه أسباب وجيهة قوية لتوجيه اتهامات إلى ترامب بانتهاك المادة 793 من قانون التجسس لنقله وثائق حكومية سرية للغاية إلى مار إيه لاجو. لكن أي محاكمة من شأنها أن "تغرق البلد المنقسم بالفعل... إلى وضع محفوف بالمخاطر".



وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل مداهمة مقر إقامته، كان ترامب يفكر في الإعلان عن ترشحه في انتخابات 2024 حيث بدا وكأنه يفقد الدعم بين الناخبين الجمهوريين لصالح حاكم فلوريدا دي سانتيس.



ويعتقد مساعدي الحزب الجمهوري في الكابيتول هيل، أن قلق ترامب بشأن تراجع شعبيته بين قاعدة الحزب الجمهوري، تلاشى بعد تضامن قاعدة كبيرة معه عقب مداهمة منزله.



ويؤكد مساعدون في الكونجرس وخبراء استراتيجيون داخل الحزب الجمهوري أنهم لا تتوافر لديهم معلومات بشأن ما قد يفعله المدعي العام إريك جارلاند، لكنهم أشاروا إلى تعرضه لضغوط كبيرة من الديمقراطيين للتحرك، وأن الموعد النهائي لتوجيه لائحة الاتهام بات وشيكا، وفقا لصحيفة "ذا هيل".