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أبدى عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأوليمبي، انزعاجه من عدم احتراف الحارس محمد أبوجبل،وانتقاله لصفوف فريق البنك الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية للموسم الجديد.

ورحل أبوجبل عن الزمالك، وفشل إتمام انتقاله لصفوف النصر السعودي، لينتهي به المطاف بالانضمام لفريق البنك الأهلي.

السد العالي عصام الحضري، صرح تلفزيونيا لقناة (أون سبورت):" كنت أتمنى احتراف أبوجبل في الدوري الفرنسي أو التركي أو السعودي، بعد تألقه مع المنتخب في بطولة أمم إفريقيا بالكاميرون".

وأضاف:" توقعت رحيله عن مصر بعد ما قدمه مع المنتخب في أمم إفريقيا 2021".

وأكمل:" لا أعرف فيما كان يفكر أبوجبل أو الظروف التي منعته من خوض تجربة الاحتراف".

وتابع:" ربما يكون البنك الأهلي، انطلاقة جديدة له من أجل العودة للمنتخب".

وأتم:" لو كنت متواجد في منصبي مدربا لحراس مرمى منتخب مصر الأول، سأضم في مسعكر نوفمبر المقبل كل من محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي، بالرغم من عدم مشاركته".