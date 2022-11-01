الرئيس الجزائرى: نآمل أن تتوج نقاشات القمة العربية ببلورة حلول عملية

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن القمة العربية في الجزائر تنعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية بالغة التعقيد والحساسية، معربا عن أمله أن تتوج النقاشات بتجديد الروح التوافقية الجماعية وبلورة الحلول العملية واتخاذ القرارات الضرورية لرفع التحديات المفروضة على الأمة العربية.



وأوضح تبون خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة الدورة العادية ٣١ أن هذه الظروف تتميز على وجه الخصوص بتصاعد التوترات والأزمات لاسيما في عالمنا العربي الذي لم يعرف في تاريخه المعاصر مرحلة في منتهى الصعوبة وباعثة على الانشغال والقلق كما هو الحال في المرحلة الراهنة.



وتابع: " في ظل ما تتوفر عليه منطقتنا العربية من إمكانيات ومقدرات طبيعية وبشرية ومالية هائلة تؤهل العرب أن يصبحوا فاعلين في العالم كقوة اقتصادية لا يسعنا ان نقبل أن يقتصر دورنا الاقتصادي على التأثر ولابد من استرجاع الثقة بأنفسنا لنكون ذات تأثير في المشهد العالمي والاقتصاد الدولي لاسيما وأن احتياطات النقد لبلداننا العربية يعادل دخل احتياطي أوروبا أو مجموعات اقتصادية آسيوية أو أمريكية كبرى".



ومضى قائلا: "يتعين علينا جميعا بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع والملموس على الشعوب العربية".