خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
الثلاثاء 1 نوفمبر 2022
10:06 م القاهرة
القاهرة 24°
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
فيديو
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
قمة المناخ.. الصحة: رفع كل القيود المرتبطة بإجراءات كورونا على مستوى القدوم لمصر
قمة الجزائر.. أبو الغيط: التطورات في سوريا تحتاج لجهد عربي مبادر ومرونة من الجميع
وزير البيئة الأردني: انعقاد «cop 27» بمصر فرصة لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات المناخية
القمة العربية.. أبو الغيط: الحوثيون يراوغون في اليمن.. ومستمرون في تأييد الحكومة الشرعية
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
السعودية تشارك في مناورات «عين الصقر 3» الجوية باليونان
القمة العربية.. رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: علينا مضاعفة التضامن لنصرة الشعب الفلسطيني
الملياردير إيلون ماسك ينهي نظام «اللوردات والفلاحين».. الحسابات الموثقة في تويتر مقابل 8 دولارات
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
تشافي يجري العديد من التعديلات على تشكيل برشلونة أمام فيكتوريا بلزن
كين يقود هجوم توتنهام في مواجهة مارسيليا بدوري الأبطال
ماني أساسيا.. التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان في دوري الأبطال
رأي
فن
سفير مصر بجيبوتي يكرم فرقة أسوان للفنون الشعبية
محمد مصطفى ينتهي من تصوير «يا غلاوي» ويطرحها منتصف نوفمبر
علا رامي: أقدم شخصية شوق راقصة البشوات في مسرحية «شفيقة المصرية»
محمد فاضل لـ«الشروق»: تمنيت ألا أعيش زمن السوشيال ميديا
مال وأعمال
أعمال
مواطن
المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص بشرم الشيخ جاهزة لاستقبال وفود مؤتمر المناخ
توقعات بارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل إذا تراجعت الإمدادات الروسية
بعد ارتفاع سعر الحديد.. شعبة مواد البناء: الزيادة في ثمن الوحدات السكنية لن تقل عن 10%
حوادث وقضايا
السجن 3 أعوام لمتهمين بالاستيلاء على المال العام في الإسكندرية
أمن القاهرة يكشف ملابسات فيديو اتهام سيدة زوجة ابنها بترويعها بالكلاب في المطرية
أصيبت بارتجاج في المخ.. الاعتداء على مقدمة برنامج طهي من رجل وزوجته في حلوان
حبس عاطل لحيازته مخدر الآيس في الوراق 4 أيام
تليفزيون
«نايل سات» تكشف حقيقة وقف بث قنوات على أقمارها
تفاصيل الدقائق الأولى من افتتاح قناة القاهرة الإخبارية