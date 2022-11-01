توقعات بارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل إذا تراجعت الإمدادات الروسية

بعد ارتفاع سعر الحديد.. شعبة مواد البناء: الزيادة في ثمن الوحدات السكنية لن تقل عن 10%