روسيا تجلي المدنيين من الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو

صرح فلاديمير سالدو، رئيس الإدارة الروسية بإقليم خيرسون الذي تحتله روسيا، للتلفزيون الروسي اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية تجلي حاليا المدنيين من المنطقة الواقعة على طول الضفة الجنوبية من نهر دنيبرو.

يأتي ذلك بعد تقارير روسية ، يوم الجمعة الماضي، بقيام القوات بإخلاء خيرسون والمنطقة الواقعة شمال غربي نهر دنيبرو.

وقال سالدو إن العملية التى تجرى على طول الشريط الذي يبلغ عرضه 15 كيلومترا ستكتمل في غضون ثلاثة أيام على الأكثر، ولم يذكر تفاصيل بشأن عدد المدنيين في المنطقة.

وفي الوقت الذي تتوقع فيه روسيا هجوما أوكرانيا مضادا شمال دنيبرو، كان الروس منذ عدة أسابيع ينقلون المدنيين إلى مناطق أكثر عمقا داخل الأراضي التي يسيطرون عليها، بينما تتهم كييف الروس باختطاف مواطنين أوكرانيين.