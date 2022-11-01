سوريا: عملية درعا الأمنية لن تعطل العملية الدراسية

قالت مديرية التربية في محافظة درعا السورية، إنه لا قرار بوقف أو تعطيل مدارس مدينة درعا، باستثناء مدارس حيي درعا البلد وطريق السد، جراء العملية الأمنية ضد عناصر "داعش" في الحيين المذكورين.



وأضافت في بيان، أن استثناء مدارس حيي درعا البلد وطريق السد، بسبب حظر التجوال المعلن منذ يومين ارتباطا بالعملية الأمنية المستمرة ضد عناصر تنظيم "داعش" في الحيين المذكورين، وفق شبكة "روسيا اليوم".



وكانت مصادر أمنية سورية أفادت بأنه يجري تنفيذ عملية أمنية محدودة ضد خلايا تنظيم "داعش" في حي طريق السد جنوب مدينة درعا.



وأوضحت المصادر أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم ومصادرة كمية كبيرة من الذخيرة.



وذكرت أن العملية تجري بشكل منظم وبتعاون مع الأهالي بهدف القضاء على الوجود الداعشي وإعادة الاستقرار لمناطق طريق السد وأحياء درعا البلد والمخيمات.