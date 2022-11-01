مكتب أممي للإغاثة يحذر من أزمة إنسانية في نيجيريا

حذر ماتياس شمالي، منسق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نيجيريا، من حدوث أزمة إنسانية ضخمة في البلاد.

وقال شمالي اليوم الثلاثاء إن نيجيريا تحتاج إلى مساعدة عاجلة في الصحة العامة وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي.

يشار إلى أن نيجيريا حاليا تكافح في ظل أسوأ فيضان من سنوات، ووفقا لأحدث بيانات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نهاية أكتوبر الماضي، أسفرت الفيضانات عن وفاة ما يربو على 600 شخص، كما أصيب نحو 2400 شخص.

وتضررت جميع أقاليم البلاد تقريبا جراء الفيضانات، وتضرر أكثر من 2.8 مليون شخص بسبب الفيضانات، حيث لحق الدمار بـ82 ألف منزل جزئيا أم كليا.

وأضاف شمالي أن الفيضانات تزيد من الاحتياجات الإنسانية في شمال غرب نيجيريا حيث يعاني السكان بالفعل من مستويات مروعة من الجوع وسوء التغذية الناجمة عن الصراع والنزوح وارتفاع أسعار الغذاء.

وأوضح أن نيجيريا تبعث برسالة واضحة، في ظل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي في شرم الشيخ شرقي مصر الأسبوع المقبل، هي أن سكان نيجيريا ومنطقة الساحل بأكملها في خط الجبهة لأزمة المناخ.