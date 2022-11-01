بدأ رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، في استقبال ضيوف الجزائر بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، الذي سيحتضن أعمال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية، وذلك بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الجزائرية.



وكان رؤساء الدول والوفود العربية وكذا ضيوف الشرف، قد شرعوا في الوصول منذ أمس الاثنين، إلى الجزائر، للمشاركة في هذه القمة التي تنعقد تحت شعار «لم الشمل وتعزيز العمل العربي المشترك».



وتنطلق مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد على مدى يومين في الجزائر، حيث تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي يسلم الرئاسة للجزائر.