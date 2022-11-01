مجلس الأمن الدولي يمدد مهام البعثة الأممية لمساعدة الصومال لمدة عام

اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين قرارا بتمديد ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال لمدة عام حتى 31 أكتوبر 2023.

واعتمد القرار 2657 بأغلبية 14 صوتا مقابل لا شيء ضده، وكانت الصين هي العضو الوحيد الذي امتنع عن التصويت، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وفي ملاحظاته التفسيرية بعد التصويت، قال داي بينج، القائم بالأعمال في البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة، إن الصين تدعم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، لكنه أشار إلى أنه في مشروع القرار، لا تزال هناك حاجة إلى تحسين قضايا مثل حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية وحماية الأطفال.

وأضاف داي "والاتجاه المستقبلي للجهود يحتاج إلى توضيح".

ويواجه الصومال واحدة من أسوأ موجات الجفاف التي شهدها منذ عقود، بحسب الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، كان تجنب المجاعة التي تلوح في الأفق أولوية رئيسية للحكومة الاتحادية الصومالية وشركائها في المجال الإنساني.