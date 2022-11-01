كشف الفنان مصطفى الدمرداش، أن لديه 12 أخا وأختا، توفى منهم 3 فأصبحوا تسعة أطفال، أكبرهم المخرج نور الدمرداش، وعن دخوله عالم الفن قال: حبي للفن بدأ فى سن 7 سنوات، عندما كان أخى نور مخرجا بالمسرح القومى.

وأضاف الدمرداش، خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن المخرج الكبير نور الدمرداش تزامن مع وجوده جيل عظيم من الفنانين، منهم شكرى سرحان وسناء جميل، وغيرهم من الفنانين، وكانوا في زيارة لمنزلنا، ويقومون بإجراء البروفات، وكان نور يقول لى تقعد ساكت ما تتكلمش.

وتابع: "والدي كان رافضا دخولي عالم الفن وأمى كانت بتشجعنى، وكنت أذهب إلي البلاتوه مع نور أخي فى الأفلام وأتعامل مع العديد من النجوم، ففي فيلم صغيره على الحب كانت سعاد حسني سعيدة بوجودي وجابت لى شوكلاته".

وأضاف: " احنا صعايدة من المنيا وأبي رفض التحاقي بالتمثيل وقدم لي فى الكلية الحربية، وتخطيت عدد من الاختبارات ولكني تعمدت السقوط في الاختبار الرياضي وطردني ولدي من البيت، وذهبت من وراه قدمت فى أكاديمية الفنون، وسيبت البيت وروحت عن أخويا نور وكريمة مختار عيشت معاهم، لحد ما عمى أعادني إلي المنزل".

وعن النجمة كريمة مختار زوجة أخيه نور الدمرداش، قال: " مدام كريمة الله يرحمها كانت أمى بعد وفاة والدتى وكانت بتقول عليا انى ابنها، و كنت لما أقع فى أى مشكلة كنت أروح أقولها، وكنت بترفد كتير من المدرسة لأنى بغيب علشان التمثيل، وروحت لنور قولتله تعالى معايا المدرسة فقال لى هروح معاك وهضربك قلمين أمام المدير علشان يحن عليك، و فوجئت بيضربنى ٥ أقلام ورا بعض و زعلت منه واشتكيته لكريمة مختار وجه صالحنى".





