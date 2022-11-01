صلاح يحتفل بالهالوين قبل ساعات من مواجهة نابولي بدوري الأبطال

احتفل محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بعيد الهالوين مع عائلته، قبل ساعات من مواجهة فريقه مع نابولي الإيطالي بدوري الأبطال.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره نابولي الإيطالي على ملعب أنفيلد، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة تجمع ابنتيه مكة وكيان أثناء الاحتفال بعيد الهالوين في منزلهما مساء الإثنين.

يُذكر أن ليفربول تعرض للهزيمة في مباراته الأخيرة أمام ليدز يونايتد بهدفين لهدف، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.