تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 60 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 47 ألف حكم قضائي متنوع، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 60 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات: " 16 بندقية آلية، و11 بندقية خرطوش، و3 طبنجات، و30 فردا محليا، و30 خزينة متنوعة، و164 قطعة سلاح أبيض".



ونجحت الحملات التي تمت برئاسة قطاع الأمن العام في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين ارتكبا 20 حادثا متنوعا، وتنفيذ 47 ألف حكم قضائي متنوع.



كما تم ضبط 279 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 223 كيلو مخدرات، و21 متهمًا ومراقبًا هاربًا، و11 متهما بالبلطجة، و203 دراجات نارية مخالفة، و20 ألف مخالفة مرورية.



وتمكنت القوات من فحص 48 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 6 منهم.