نجح مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) والقضاء الأمريكي، في تحديد هوية امرأة عثر عليها مقتولة على شاطئ بالساحل الشرقي للولايات المتحدة عام 1974، فيما لم يُعثر على قاتلها.

وتدعى هذه المرأة - التي كانت تُعرف إعلامياً بـ"سيدة الكثبان الرملية"-، روث ماري تيري، وهي من ولاية تينيسي وبلغت 37 عامًا عند وفاتها، وفق ما أعلنته الشرطة الأمريكية خلال مؤتمر صحفي بولاية ماساتشوستس.

وقال عميل "إف بي أي" الخاص في منطقة بوسطن جو بونافولونتا: "كانت روث ابنة، وأختاً، وخالة، وزوجة، وأماً"، مناشداً أي شخص لديه "أية معلومات" عن القضية، إبلاغ السلطات عنها.

‏ونشر مكتب التحقيقات الفدرالي مذكرة بحث عليها 4 صور قديمة للضحية بالأسود والأبيض أو البني الداكن.

وأضاف بونافولونتا "ندرك أيضاً أنه رغم تحديدنا روث على أنها ضحية جريمة القتل المروعة هذه، فذلك لن يخفف من آلام عائلتها" التي تم إخطارها بالأمر أخيراً. ومنذ ما يقرب من 50 عاماً، تتبّع المحققون أثر العديد من المشتبه بهم، من دون النجاح في تحديد القاتل.

وعُثر على روث ماري تيري ميتة في 26 يوليو 1974، حيث كانت ملقاة على الكثبان الرملية على شاطئ في بروفينستاون في كيب كود، وهو قطاع من الأرض في المحيط الأطلسي يستقطب زائرين كثيرين خلال الصيف.

وبحسب التحقيقات في ذلك الوقت، قُتلت الضحية بضربة في الرأس، ربما قبل أسابيع من العثور على جثتها.

‏وفشلت السلطات في تحديد هوية الضحية على الرغم من استطلاعات أجرتها في الأحياء المجاورة، ودراسة "الآلاف" من ملفات الأشخاص المفقودين، وتقنيات "إعادة بناء الوجه" والصور المركبة، والكثير من عمليات نبش الجثث.

وأخيراً، بفضل التقنيات المعروفة باسم علم الأنساب الجيني، والتي تجمع بين أبحاث الحمض النووي والأنساب، وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي نهاية للغموض.