محافظ الإسكندرية: إنجاز 80% من أعمال رصف 29 شارعا بحي وسط

أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم الثلاثاء، الانتهاء بنسبة 80% من خطة الرصف بالشوارع المستهدفة بنطاق حي وسط؛ مشيراً إلى أن خطة الرصف لهذا العام استهدفت 29 شارعًا حيويًا ويخدم قطاع عريض من المواطنين بنطاق حي وسط، لافتا إلى تخصيص 15 مليون جنيه لرصف 29 شارعًا بنطاق الحي تلبية لمطالب أهالي الحي.



ووجه المحافظ، في بيان، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاستجابة إلى مطالب الأهالي وإدراج الشوارع الأكثر احتياجا للرصف والتي كثرت منها شكاوي الأهالي ضمن خطة الرصف الجديدة؛ لرفع العبء عن المواطنين.



وأكد سرعة إعادة الشيء لأصله عقب تنفيذ المشروعات الخاصة بشركات المرافق الصرف الحي، والكهرباء، مياه الشرب، الغاز، لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.



وأشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أن المديرية استهدفت رصف 29 شارعًا بنطاق حي وسط وتم الانتهاء من رصف 27 شارعًا منهم بنسبة 100%.