هولندا تأمر بإغلاق مكاتب غير شرعية للشرطة الصينية في البلاد

أمر وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا بالإغلاق الفوري لمكاتب غير شرعية للشرطة في البلاد أسستها الصين في أمستردام وروتردام، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.



وقال هويكسترا إنه أخبر السفير الصيني بقراره، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي".



ووصف مكاتب الشرطة بأنها "غير مقبولة"، وما كانت السلطات الهولندية ستمنحها موافقتها مطلقا. وستحقق الوزارة الآن بالضبط في النشاطات التي حدثت في المكاتب.



وأفادت وسائل الإعلام الأسبوع الماضي بوجود المكاتب الصينية غير المشروعة وسط مؤشرات على أن السلطات الصينية تحت ستار "مراكز الخدمة" هذه تمارس ضغوطا على المعارضين الفارين من الصين.



وبحسب وزير الخارجية، توجد مكاتب مثل هذه في دول أوروبية أخرى أيضا.



ونقلت وسائل الاعلام عن مواقع إلكترونية صينية، وصف هذه المكاتب "بمراكز الخدمة"، حيث يمكن للصينيين الذين يعيشون في الخارج، على سبيل المثال، تجديد رخصة قيادتهم. وأشار هويكسترا إلى أنه يتعين الحصول على موافقة سلطات الدولة المضيفة حتى من أجل هذه المهام القنصلية.



وأفادت وسائل إعلام بأن المراكز من المفترض أيضا أن تقوم بتسهيل عمل الشرطة الصينية في الخارج وجمع المعلومات.



يذكر أن السلطات الألمانية في ولاية هيسن أعلنت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي من أنها تتحقق مما إذا كان هناك مكتب تابع للحكومة الصينية يستخدم كمركز للشرطة في مدينة فرانكفورت.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية بمدينة فيسبادن، اليوم السبت: "تتطلع سلطات ولاية هيسن لمعرفة ما إذا كان مثل هذا المكتب الخدمي أو مركز الشرطة الصيني موجود في فرانكفورت من الأساس"، موضحا أن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في الولاية والمكاتب الإقليمية لهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تشارك في هذا الفحص.