إيران وروسيا توقعان اتفاقيات لتعميق التعاون الاقتصادي

تعمل إيران وروسيا على تعميق تعاونهما الاقتصادي، في الوقت الذي يوقع فيه ممثلون من الدولتين أربعة من إعلانات النوايا اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية إيرانية والحكومة الروسية.

وسيتم توسيع التعاون في مجال الطاقة على نحو خاص. وبناء على ذلك، تأمل إيران في أن تستثمر البلاد في صناعة النفط والغاز، التي تضررت من جراء العقوبات الدولية.

وذكرت التقارير أنه تمت مناقشة بشكل أكثر تفصيلا مسألة إدخال نظام الدفع المالى الروسي "مير". وبسبب العقوبات الدولية، فقد تم استبعاد إيران وروسيا إلى حد كبير من المدفوعات الدولية. وغالبا ما يضطر رجال الأعمال إلى جلب مبالغ كبيرة من الأموال السائلة من أجل الاستثمار في إيران.

وبعد غزو أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على روسيا في القطاع المالي، من بين أمور أخرى. تم استبعاد العديد من المؤسسات المالية من نظام الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت).

وعلقت فيزا وماستر كارد أكبر مشغلي بطاقات الائتمان في العالم أعمالهم في روسيا. كما تأثرت إيران بعد أن تعرضت البلاد للعقوبات بسبب الخلاف حول برنامجها النووي.

وورد أيضا أن إيران تدعم روسيا في الحرب في أوكرانيا. وبحسب التقرير، قامت طهران بتسليم المئات من مسيرات شاهد -136 الانفجارية الانتحارية. هو ما تنفيه طهران.