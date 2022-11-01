مستشار الرئيس اللبناني: بلدنا بلا رئيس ولكن لدينا حكومة تصريف أعمال

أكد رفيق شلالة، مستشار الرئيس اللبناني ميشال عون، إن قرار الرئيس اللبناني بقبول استقالة الحكومة نتج عن عدة أسباب أهمها تعذر إقامة انتخاب حكومة جديدة، وعدم إبداء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي رغبة في تشكيل الحكومة لأنه كان يعتبر أن ثمة شروط لا يوافق عليها.

وأوضح رفيق شلالة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس يعتبر أن حكومة تصريف الأعمال في الإطار الضيق حسب ما يقول الدستور اللبناني، قائلا: «الرئيس عون يعتبر أن هذه الحكومة لم تحظى بثقة مجلس النيابي الجديد فلا يمكنها أن تتسلم صلاحيات الرئيس ولا تتمتع بثقة المجلس الجديد، ولذلك هناك جدل دستوري ونقاش حول موضوع قبول استقالة حكومة مستقيلة أصلا».

وتابع: «لبنان الآن بلا رئيس بالفعل، ولكنها ليست بلا حكومة بل لدينا حكومة تصريف أعمال وهذه الحكومة يدور حولها جدل سياسي ودستوري وقانوني»، موضحا أن الدستور ينص على نقل صلاحيات الرئيس إلى رئيس الوزراء في حالة استقالة رئيس الجمهورية.