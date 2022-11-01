زيلينسكي: أجريت مكالمة مهمة ومثمرة للغاية مع الرئيس الفرنسي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى مكالمة "مهمة ومثمرة للغاية" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الوقت الذي تسعى فيه بلاده إلى تعزيز دفاعاتها وإعادة إعمار البنية التحتية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، شكر زيلينسكي ماكرون على "دعمه الثابت" وقال إنه بحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا وكيفية إعادة إعمار البنية التحتية لمنشآت الطاقة المدمرة.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الأوكرانية عن خطط لانقطاع التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء في كييف، وفي سبع مناطق مركزية وشمالية.

وتسببت موجة عنيفة من الهجمات الصاروخية الروسية أمس الاثنين في تعطيل إمدادات الكهرباء والمياه في أنحاء البلاد، بما شمل العاصمة، وهو ما أثار تحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي.