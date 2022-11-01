3 سفن حبوب تغادر أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة تضغطان لتمديد اتفاق الحبوب

غادرت ثلاث سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانية اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكره ممثل أممي، على الرغم من انسحاب روسيا من اتفاق يهدف لضمان تصدير السلع الأوكرانية.



وقال ممثل أممي بمركز التنسيق المشترك في اسطنبول "في الساعة 1145 بتوقيت إسطنبول (0845 بتوقيت جرينتش)، بدأت ثلاث سفن رحلتها من الموانئ الأوكرانية". ويشار إلى أن المركز مسؤول عن تطبيق الاتفاق الدولي.



وستتجه السفن إلى ألمانيا وليبيا والمغرب، وتحمل 84 ألفا و490 طن متري من الحبوب والمنتجات الغذائية.



وأضاف المسؤول أن الأمم المتحدة" مستمرة في إجراء مباحثات مع الأطراف الثلاثة ضمن جهود استئناف المشاركة الكاملة في مركز التنسيق".



وقالت الأمم المتحدة إن نحو 10 ملايين طن من الحبوب غادرت أوكرانيا منذ التوصل للاتفاق في يوليو الماضي.



وكانت موسكو قد علقت الاتفاق السبت الماضي، معللة قرارها بشن كييف هجمات على أسطولها في البحر الأسود.



ويوم الأحد، اتفقت الأمم المتحدة وأنقرة وكييف على استمرار الشحنات حتى بدون ضمانات من روسيا بشأن حرية المرور.



وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب ارودغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء أن هناك حاجة إلى "نهج بناء" لحل الأزمة الأخيرة.



وقال مكتب اردوغان إنه أكد على ضرورة وجود تعاون "موجه نحو الحل".



ومن المتوقع أن يجري اردوغان اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لمناقشة الأزمة.



من ناحية أخرى، يواجه الأوكرانييون في كييف وست مناطق أخرى انقطاعا للكهرباء اليوم، بعد هجمات صاروخية روسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.



وقالت شركة "اوكرينيرهو" للطاقة اليوم الثلاثاء إنه سوف يتم قطع الكهرباء عن العملاء على أساس مراحل. وسوف تتأثر مناطق تشيرنيهيف وتشيركاسي وزهيتومير بالاضافة إلى سومي وخاركيف وبولتافا.



ويهدف قطع الكهرباء لمنع زيادة الأحمال على محطة الطاقة. كما أن هذا الانقطاع سوف يسمح للخبراء بإصلاح المحطات المتضررة من الهجمات الصاروخية والجوية، وإعادة تشغيلها.



ويشار إلى أن البنية التحتية الحيوية للطاقة طالما كانت من بين الأهداف الرئيسية للجيش الروسي منذ أن بداية الغزو منذ أكثر من ثمانية أشهر.