خيري رمضان: اللي كان بيستغرق ساعات هيأخذ ثواني بعد الشبكة الوطنية للطوارئ

عبر الإعلامي خيري رمضان، عن سعادته وفخره بما تم من تدشين الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، قائلا: "انبهرت وسعيد جدا بما يحدث من إنشاء شبكة تكنولوجية تظهر البلد بالكامل وده كنا بنشوفه في الأفلام الامريكية والآن يحدث في مصر".

وأضاف الإعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن هناك اهتمام بمنظومة التكنولوجيا للتعامل مع الأحداث الطارئة سواء على مستوى الصحة أو الحوادث أو غيره من ضبط المخالفات في مصر، مضيفا: "اللي كان بيأخذ ساعات هيبقى بيأخد ثواني.

وتابع: "ما يحدث الان من تدشين الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة له علاقة بالقمر الصناعي المصري وسوف يخدم على كل هذه الخدمات".