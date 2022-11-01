فيوتشر بالزي الأزرق أمام أول أغسطس في الكونفدرالية

تقرر أن يرتدي فريق فيوتشر الطاقم الأرزق بالكامل في مباراته ضد أول أغسطس الأنجولي في ذهاب دور 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحل فيوتشر ضيفاً على أول أغسطس الأنجولي في تمام الساعة الخامسة مساء الغد – الأربعاء - على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لوندا.

وحرص السفير المصري بأنجولا محمد صفوت على زيارة فريق فيوتشر بفندق الاقامة و ملعب التدريبات استعداد لمواجهة أول أغسطس، وحرصت السفارة المصرية على تذليل كافة العقبات في استقبال البعثة والعمل على إيجاد كافة سبل الراحة والأمان.