نائب محافظ بور سعيد: إطلاق مهرجان عالمى لمراقبة الطيور المهاجرة

أكد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بور سعيد، أن مصر من أعظم مسارات الهجرة العالمية للطيور ويعبر من خلال مصر أكثر من 2 مليون طائر، قائلا: "2 مليون طائر يمرون من مصر خلال هجرتهم من البرد القاسي في أوروبا".



وأشار المهندس عمرو عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم ينسقون لإقامة مهرجان عالمي لمراقبة الطيور المهاجرة، مفيدا بأن مهرجان الطيور المهاجرة في بور سعيد ينطلق بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة.



واستكمل: "سيشارك 300 مصور محترف في مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة، كما بدأنا في مشروع قومي لتطوير جبال الملح والملاحات بالكامل حتى تصبح مزار عالمي بالتزامن مع موسم هجرة الطيور".