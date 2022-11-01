أبوالغيط: ما يشهده العالم من تغيّرات يجعل القمّة العربية ضرورة وفرصة لترتيب أوراقنا



قال الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، إن ما يشهده العالم من تغيّرات غير مسبوقة يجعل القمّة ضرورة وفرصة لترتيب أوراقنا.



وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في القمة العربية بالجزائر،إنه في مقدور العرب فعل الكثير إن حشدوا الإمكانات العربيّة بمنهج علمي وصحيح.



وتابع أبو الغيط بأن إطفاء الأزمات العربيّة المشتعلة أصبح واجباً أكثر من أي وقت مضى ولم يعد مقبولاً إبقاءها على كاهل المجتمع الدولي.



وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر، أعمال القمة العربية لـ"لم الشمل"، بحضور رؤساء ووفود عربية، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.