خيري رمضان يهنئ الشركة المتحدة على انطلاقه القاهرة الإخبارية: تخرج للعالم كله

هنأ الإعلامي خيري رمضان، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بانطلاق قناة "القاهرة الاخبارية"، قائلًا: "نهنىء باسمي واسم قناة القاهرة والناس، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ظهور قناة القاهرة الاخبارية التي بدأ إطلاقها اليوم".

وقال الاعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، إن قناة القاهرة الاخبارية هي قناة تخرج من القاهرة إلى العالم العربي والعالم كله وبها شبكة مراسلين في كل مكان، ونحن نراهن على هذه القناة.

وقال خيري رمضان: "نحن نراهن على هذه القناة"، مضيفًا: "كنا نتمنى محطة إخبارية تمثل مصر، وتعبر عن العالم العربي، والآن خرجت القاهرة الإخبارية، ونتمنى أن ينجحوا في تجربتهم الهامة، وسيذكر التاريخ أنه في هذه المرحلة خرجت قناة نتمنى تكون من أحسن القنوات الإخبارية العربية".