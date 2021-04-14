جنايات المنيا: المؤبد 25 عاما لربة منزل وتغريمها 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات

قضت محكمة جنايات المنيا، حضوريا، بالسجن المؤبد 25 عاما، وتغريم ربة منزل مبلغ 100 ألف جنيه سيدة؛ لاتهامها بالإتجار في المخدرات "الهيروين"، واستخدام طفلتين بينهما ابنتها في الترويج.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين شعبان مغربى محمد، وسامح أحمد حسين، وتامر مجدى فريد، وبحضور محمود رياض سعيد وكيل النيابة، وأمانة سر نبيل بشرى.

تضمن الحكم، معاقبة "إيمان.م.ع" بالسجن المؤبد عما أسند إليه من إتهامات وتغريمها 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وإلزامها بدفع المصاريف الجنائية، وتسليم الطفلتين لولى أمر كل منهما مع أخذ التعهد عليهما بحسن رعايتهما والمحافظه عليهما، وإحالة الأوراق للنيابة العامة، لإتخاذ شئونها نحو كل ما ورد بأقوال المحكوم عليها بتحقيقات النيابة سواء بالإتجار أو النقل أو الوساطة أو الحيازة والإحراز أو التعاطي، وكذا ما ورد من بالمحادثات الوارده بالهاتف المضبوط فى هذا الخصوص.

تعود أحداث القضية رقم 1223 لسنة 2022 جنايات مركز سمالوط شرق، والمقيدة برقم 69 لسنة 2022 كلى جنايات شمال المنيا، والتي أحالها المستشار طارق جلال صوفي المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا إلى محكمة الجنايات لأنها في اليوم الثاني عشر من شهر نوفمبر قبل الماضي أحرزت بقصد الإتجار جوهرا مخدرا الهيروين، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا مستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة كل من الطفلتين "كيندا .م.ر"، و"شذي .ع.م"، وأرتكبت جريمة الإتجار بالبشر بأن تعاملت بطريق الاستخدام في شخصين طبيعيين وهما المجني عليهما حال كونهما طفلتين، وكان ذلك بقصد استغلالهما في ترويج المواد المخدرة محل الإتهام أولا من أجل الحصول علي منفعة مادية مستغلة ما لها من سلطة علي الطفلتين كونها والدة الطفلة الأولي وشقيقة والد الثانية.

كما استخدمت "المتهمة" الطفلتين في غرض غير مشروع وهو ارتكاب الجريمة محل الإتهام الأول، وعرضت الطفلتين للخطر بأن وجدتا في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لهما وكان ذلك بتعريض أمنهما وصحتهما للخطر.

وتلقى اللواء محمد ضبش مساعد المدير للأمن، معلومة تفيد قيام "إيمان.م.ع" 23 عاما مقيمة بمركز مطاى بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها بقرى مركز سمالوط شرق بعيدا عن أعين رجال الأمن.

أكدت التحريات الأولية لوحدة مباحث مركز شرطة سمالوط شرق صحه المعلومة، وأفادت بقيام المتهمة بترويج كمية كبيرة من جوهر الهيروين المخدر زمام قرية المعصرة فتم تقنين الإجراءات القانونية ونصب عدة أكمنة متحركة وثابتة، وأثناء تواجدها بأحد الشوارع الرئيسية بمنطقة شارع المطرانية المعصرة مركز سمالوط شرق، وبرفقتها طفلتين كانت تقف المتهمة على جانب الطريق وجاء إليها شاب يقود دراجة بخارية موتوسيكل وتبادلا أطراف الحديث، فقامت بأخذ حافظة نقود حريمي من يد الطفلة الصغيرة وقامت بفتحها واستخراج لفافة ورقية وقام بأخذها واستنشاقها ودفع للمتهمة مبلغ مالى ثم غادر المكان مسرعا.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمة و قبل تفتيشها ألقت بنجلتها الصغيرة وحافظة النقود الحريمي فتم فتحها وعثر بداخلها علي 20 لفافة ورقية تحتوي علي جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى قدرة 600 جنيها وهاتف محمول، وبتفتيش الطفلة الثانية عثر بحوزتها على كيس بلاستيكي شفاف اللون بين طيات ملابسها بداخله 40 لفافة صغيرة الحجم بها جوهر الهيروين المخدر، وبمواجهتها أقرت بإحرازها للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى المضبوط حصيلة إتجارها في المواد المخدرة، والهاتف المحمول هو وسيلة للتواصل مع عملائها وراغبي شراء المواد المخدرة وإنها تقوم باستغلال الطفلتين في ترويج المواد المخدرة، وقالت الطفلة "شذى" أن المتهمة تقوم بإصطحابها هي ونجلتها كيندا يوميا إلى مدينة سمالوط.