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القمة العربية.. جوتيريش: الدول العربية لا تحصل على ما تحتاجه من تمويل

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 9:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 - 9:28 م
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة تواصل جهودها المشتركة، من أجل التوصل إلى حلول، للنزاعات المستمرة والاحتياجات الإنسانية، تلبي تطلعات الشعوب للسلام والحرية والعدالة.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الثلاثاء: «في أي بقعة في العالم، نرى تفشيًا في أوجه الظلم وعدم المساواة، في مختلف أنحاء العالم العربي وإفريقيا وخارجها، تتوالى الضربات للبلدان من كل الجهات».

واستشهد بما تعرض له العالم من تداعيات للحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والتضخم وأعباء الديون، قائلًا إن البلدان النامية في كل مكان تحتاج الدعم.

وتابع: «حكومات نصف العالم تقريبا وحكومات المنطقة العربية والإفريقية لا تحصل على ما تحتاجه من تمويل، وسنعمل على تعزيز أهداف التنمية المستدامة بقيادة مجموعة العشرين، وزيادة السيولة لتخفيف عبء الديون».

وأشار إلى أن المنظمة الأممية تعمل مع كل أصحاب المصلحة على مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، وإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة، وتوسيع نطاقها للمنطقة والعالم.

ونوه إلى أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية، تدفع الشعوب نحو الفقر والجوع، مضيفًا: «نبذل ما بوسعنا لاستمرار مبادرة تصدير الحبوب، وتوفير الاحتياجات للشرق الأوسط وإفريقيا».

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد على مدى يومين في الجزائر.

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