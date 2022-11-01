أكثر من 15 ألف متطوع في صفوف الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية بأوكرانيا

أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أن أكثر من 15 ألف شخص قد سجلوا أنفسهم في وحدات المتطوعين بصفوف الجيش الروسي منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

جاء ذلك على لسان رئيس المديرية الثانية لإدارة التنظيم والتعبئة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ألكسندر تولياجونوف، خلال مناقشة قانون منح صفة المحاربين القدامى للمتطوعين المشاركين في العملية العسكرية الخاصة.

وتابع تولياجونوف أن الحديث يدور حول المتطوعين الذين ذهبوا إلى الجبهة كجزء من التعبئة الجزئية، وأولئك الذين تقدموا طواعية إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية وانضموا إلى مفارز المتطوعين، على سبيل المثال قوات "أحمد" الشيشانية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.