على خلفية حادث التدافع المأساوي الذي خلف مقتل أكثر من 150 شخصا بالعاصمة الكورية سيول، قدم مجموعة من الخبراء تحذيرات وتوصيات للتعامل مع حوادث التدافع.

وأكد الخبراء أن بالرغم من ندرة حدوثها، إلا أنها تبقى غير مستبعدة في أي تظاهرات وأحداث عامة، إذا خرجت الأمور التنظيمية عن السيطرة.

وحذر خبير سلامة الحشود في لوس أنجلوس، بول فيرتهايمر، من خطورة حوادث التدافع، قائلا في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "لا يهم كم أنت ضخم، ومدى قوتك، إذا وقعت في حالة تدافع حشود، فإن الأمور تخرج عن سيطرتك".

وأضاف: "هناك إجراءات عديدة يمكن أن تساعدك لتنقذ حياتك في وضعيات مماثلة".

وأكد ضرورة الانتباه مسبقا إلى المعلومات بشأن الحدث، من حيث أعداد الحضور وتوجيهات السلامة والإجراءات التنظيمية المعتمدة، وغيرها.

ولفت إلى أنه عادة ما تكون احتياطات السلامة والأمن أقل في الاحتفالات المفتوحة في الشوارع أو الأحداث الواقفة التي لا توفر مقاعد للجلوس.

من جهته، قال أستاذ علم الحشود الزائر بجامعة سوفولك في إنجلترا كيث ستيل، إن على الآباء الاطلاع على نوعية الحدث الذي سيحضره أطفالهم.

وأضاف: "بعدها، اطلب من طفلك الاطلاع على مكان المخارج، والبقاء منتبهين لأي مخاطر محتملة، مثل الممرات المزدحمة أو تكدس السلالم".

إذا كانت إجراءات الدخول إلى حدث ما منظمة بشكل سيئ، مثلا على المستوى الأمني ومراقبة التذاكر، فهذا يعطي فكرة على أن تنظيمه لم يتم بشكل جيد للتعامل مع الحشود الكبيرة، على حد قول ستيل.

وتابع: "إذا بدا ذلك فوضويا، فسأحاول تجنب الحشود عالية الكثافة والعثور على أقل جهة مزدحمة، حتى لو كان ذلك يعني متابعة العرض من بعيد".

وأوصى الخبراء، بضرورة الإطلاع على مخارج الأمان المتوفرة في مكان تنظيم الحدث، والبحث عن أقربها، مؤكدين أن اندفاع الجماهير قد يتم بشكل سريع وغير متوقع في أي مكان.

وقال مدير إدارة الكوارث ومبادرة التأهب للطوارئ المجتمعية في نورث وسترن ميديسين جورج تشيامباس، للصحيفة الأمريكية: "يجب أن تكون متأهبا وتقوم بعملية مسح دورية للمكان، لمراقبة أي علامات توحي بقرب حدوث ازدحام، وقياس صعوبة الوصول إلى المخارج".

ودعا الخبراء إلى مراقبة العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن الحشد أصبح كثيفا بشكل خطير.

وأوضح خبير السلامة فيرتهايمر، إذا تم الضغط عليك من طرف من بجوارك، فقد تكون هذه علامة على أن الحدث أصبح غير آمن.

وتابع: "يجب عليك أيضا النظر حولك ومعرفة ما إذا كان هناك أي مديرين لسلامة الحشود أو أفراد أمن يراقبون الموقف؛ إذا لم يكن هناك أي شيء حولك، فيجب أن تبحث عن طريقك للخروج".

في نفس السياق، يؤكد خبير إدارة الحشود وأستاذ في جامعة ويست فلوريدا جيل فرايد، أنه بقدر ما هو ممتع مشاهدة حفلة موسيقية بالقرب من المنصة، فمن المرجح أن يكون الجزء الخلفي أقل ازدحاما وأكثر أمانا.

وأوصى فيرتهايمر، أهمية إبقاء ذراعيك أمام صدرك، لخلق مساحة أكبر بينك وبين الشخص الذي أمامك. وينصح بالوقوف في وضعية الملاكم، من خلال وضع قدم أمام الأخرى بحيث تكون أكثر ثباتا وقادرة على أن تمتص الضغط بالإضافة إلى ضمان قدرتك على الحركة.

والنصيحة الثانية من خبير السلامة، هي عدم الانحناء لالتقاط أشياء من الأرض، قائلا: "حتى لو سقط هاتفك لا تنحني، فقد لا تتمكن بعدها من النهوض".

وأمس الاثنين، توافد الكوريون الجنوبيون، على نصب تذكاري لتكريم 154 شخصا قضوا في احتفالات الهالوين السبت.

وفي أجواء حداد عام أعلنته الحكومة، بكى المشيعون وصلّوا ووضعوا الزهور على مذبح رسمي ضخم مؤقت أقيم في وسط سيول، وتحديداً خارج محطة مترو أنفاق في منطقة السهر الشهيرة إتايوان حيث وقعت المأساة، بهف تكريم ضحايا الحادث الذي أثار حالة من الغضب وتسبب بتوجيه اتهامات للسلطات بالتراخي في السيطرة على الحشود ما أدى إلى وقوع الكارثة، شبكة "يورو نيوز".

ولقي العشرات حتفهم عندما تدفق حشد إلى شوارع ضيقة في منطقة إتايوان في سول خلال احتفالات الهالوين مساء السبت.