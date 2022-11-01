ضبط 2 طن و200 لتر ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالمنيا، مساء اليوم، حملة مكبرة على الأسواق، برئاسة هاني الخولي نائب رئيس المدينة، وبالاشتراك مع مباحث التموين ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية والطب البيطري.

وتمكنت الحملة من ضبط 2 طن و 200 كيلو من الألبان، تبين من الفحص الظاهري أنها ألبان فرز غير مسموح تداولها في الأسواق وبها شوائب، وغير محتفظة بخواصها الطبيعية، فضلاً عن نقلها في براميل غير صالحة لتخزين وتعبئة المواد الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم إعدام 300 كيلو جرام أغذية متغيرة في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 6 محاضر عدم الحصول على شهادة صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضري عدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء.

وحررت عن ذلك المحاضر اللازمة، وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.