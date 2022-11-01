ضبط سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بحوزة شخص في دمياط

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن دمياط القبض على شخص بحوزته سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص وكميات مواد مخدرة بدمياط بقصد الاتجار.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة دمياط) حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر سعد وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 90 كيلو، كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو، كمية من مخدر الهيروين، بندقية آلية، طلقات لذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول، مركبة "توكتوك" بدون لوحات معدنية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 543 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.