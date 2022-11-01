أوكرانيا تطالب بإلغاء دعوة بوتين لقمة مجموعة العشرين

طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية بطرد روسيا من مجموعة العشرين بعد "إقرار" رئيسها فلاديمير بوتين علنا بأنه أمر بتنفيذ هجمات صاروخية على البنية التحتية في أوكرانيا.



وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "أوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليج نيكولينكو غرد عبر موقع "تويتر"قائلا: "أقر بوتين علنا بإعطاء الأوامر لتنفيذ هجمات صاروخية على المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا".



وأضاف: "لا يجب السماح له بالجلوس إلى الطاولة مع زعماء العالم ويداه ملطختان بالدماء. يجب إلغاء دعوة بوتين، وطرد روسيا من مجموعة العشرين".



وكانت القوات الروسية قد شنت، صباح أمس الاثنين، هجمات صاروخية جديدة كثيفة على منشآت الطاقة في العديد من المناطق الأوكرانية.



وذكرت "أوكرينفورم" أن بوتين "أقر"، في وقت لاحق من يوم أمس، بتنفيذ الهجمات على منشآت الطاقة الأوكرانية، وقال إنها جاءت ردا على التفجيرات التي وقعت في ميناء سيفاستوبول.



ومن المقرر أن تعقد القمة السابعة عشرة لقادة دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.