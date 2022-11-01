النمسا تسجل 2846 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

سجلت النمسا 2846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و439 ألفا و567، والوفيات إلى 20 ألفا و981.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 19 مليونا و787 ألفا و8 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.