عشرات الأفغانيات يتظاهرن بسبب حرمان «طالبان» المرأة من حق التوظف

تظاهرت عشران النساء الأفغانيات، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة كابول؛ احتجاجا على قيام سلطات حركة طالبان بحرمان المرأة من حق التوظف فى أفغانستان.

وذكرت قناة "طلوع" الإخبارية التليفزيونية الأفغانية التى أوردت النبأ، أن المتظاهرات أعربن عن شكواهن من استمرار القيود المفروضة على الحقوق الأساسية للمرأة الأفغانية منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة فى أفغانستان خلال شهر أغسطس من العام الماضى.

وأكدت المتظاهرات أن القلق على أوضاع المرأة الأفغانية لا يقتصر على قلق الأفغانيين فى الداخل فحسب، بل أصبح هناك شعور بالقلق على مستوى عالمى بشأن استمرار حرمان الفتيات الأفغانيات من التعليم والعمل.

ودعت المتظاهرات، سلطات طالبان إلى السماح للمرأة بالتعلم والعمل لأن استمرار الوضع الراهن من شأنه تفاقم حالة الفقر فى أفغانستان..كما حثت المتظاهرات المجتمع الدولى ومنظمة الأمم المتحدة على مواصلة الاهتمام بوضع المرأة الأفغانية والاستمرار فى بذل الجهود من أجل إنقاذها من إنتهاك حقوقها.

وبحسب القناة، فإن حالة حقوق الإنسان فى أفغانستان أخذت فى التردى منذ إنهيار الحكومة الأفغانية وعودة حركة طالبان إلى السلطة، بينما أشارت وكالة الأنباء الأفغانية/خاما/ إلى أنه رغم إنتهاء القتال؛ إلا أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان مازالت مستمرة ضد المرأة والأقليات على وجه الخصوص فى أفغانستان التى مازالت تواجه تحدى الارتفاع الباهظ فى أسعار المنتجات الغذائية.