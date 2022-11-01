طهران: هناك فرصة لتصبح إيران محطة للغاز الطبيعي في المنطقة

أكد مساعد وزير خارجية إيران لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، أمس، أنه من المتوقع أن تتحول التفاهمات مع شركة "غاز بروم" الروسية بقيمة 40 مليار دولار إلى اتفاقيات خلال شهر.



وقال صفري: "نحو 6.5 مليار دولار من التفاهم المبرم مع شركة (غازبروم) الروسية تحول إلى اتفاقيات، ونأمل أن تشهد بقية التفاهمات التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار تحولا مماثلا، لتصبح اتفاقيات في غضون شهر من الآن".



وأضاف المسؤول الإيراني أن "هناك فرصة لكي تصبح إيران محطة للغاز الطبيعي في المنطقة"، مشيرا إلى أن "السيناريو الإيراني لتجارة الغاز مع روسيا هو شراء الغاز من روسيا ومن ثم بيع الغاز الإيراني إلى دول الجوار بدلا من ذلك"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.



وخلال الشهر الماضي، صرح نائب وزير النفط الإيراني، أحمد أسد زاده، بأن إيران تتوقع إبرام اتفاقيات عدة مع روسيا في قطاع النفط والغاز في غضون 6 أشهر.



من جهته، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إلى إنه يرجح "توقيع اتفاقية مع إيران بشأن تبادل إمدادات النفط والغاز بحلول نهاية العام الحالي".



وردا على سؤال بشأن الكميات التي تتمّ مناقشتها مع إيران، والمتعلقة بتبادل النفط والغاز، أوضح نوفاك: "نعتقد أن النفط في المرحلة الأولى سيبلغ نحو 5 ملايين طن في العام، والغاز سيقدر بنحو 10 مليارات متر مكعب".