أعرب طارق ثابت، مدرب الترجي، عن أسفه لجماهير ناديه بعد توديع بطولة الدوري الأفريقي من نصف النهائي بالخسارة أمام الوداد المغربي بركلات الجزاء الترجيحية، مشيرًا إلى أن المباراة كانت في اتجاه واحد لكن الفريق المغربي نجح في التأهل.

قال طارق ثابت في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" المباراة سارت في اتجاه واحد، لكن الوداد تأهل".

أضاف:" خسرنا مباراة ولكن ربحنا فريقا جديدا بشخصية قوية".

تابع:" نعتذر لجماهير الترجي التي حضرت بكثافة وخرجت حزينة، كنا نتمنى الوصول لأبعد نقطة".

أتم:" ولكن متفائل بهذا الفريق والدوري الأفريقي خير إعداد لمشوارنا في دوري أبطال أفريقيا".

ودع الترجي بطولة الدوري الأفريقي من نصف النهائي بعد الخسارة من الوداد المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5- 4 بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-1.