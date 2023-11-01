المنيا: مدرسة الشهيد طيار علي محمد تحصد المركز الثاني على الوطن العربي في تحدي القراءة

صرح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بأنه في إطار فعاليات مسابقة "تحدي القراءة العربي" التي تنظمها دولة الإمارات، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تابعت المديرية البث المباشر بمدرسة الشهيد طيار علي محمد علي بيه بقرية أولاد الشيخ علي بإدارة مطاي التعليمية.

ويأتي ذلك تزامنا مع البث المباشر من الإمارات العربية لإعلان أسماء الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي، والتي حصدت فيه مدرسة الشهيد طيار علي محمد علي بيه، المركز الثاني على مستوى الوطن العربي في المسابقة.

جاء ذلك بحضور حسين صلاح محمد مدير عام إدارة مطاي، وحمادة أحمد عبد الجواد مدير إدارة العدوة، وهبة حلمي سمهان موجه عام المكتبات، وإيناس الحسيني موجه أول مكتبات.

وأضاف وكيل التعليم بالمنيا، أن المديرية وتوعية المكتبات منحا المشاركين في المسابقة عوامل الفوز والتفوق، وأن هذه النتيجة على مستوى الوطن العربي وسام على صدر أبنائنا الطلاب والمشرفين والعاملين في حقل التعليم.