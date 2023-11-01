سكرتير عام بني سويف يناقش سبل الدفع بمعدلات تنفيذ مشروعات القطاعات

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، اجتماعا لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات الجار تنفيذها بمختلف القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية على أرض المحافظة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2023/2024، وتذليل المعوقات لتسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات.



وخلال الاجتماع، نوقش الخطوات العملية للدفع بالمشروعات الجار تنفيذها بتلك القطاعات، خاصة التي يتم تنفيذها في بعض القطاعات الجماهيرية، حيث تمت مراجعة نسب التنفيذ، وآليات ومقترحات تذليل بعض المعوقات لنهوها، والاتفاق على إعداد تقارير شهرية متضمنة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمتطلبات اللازم توافرها لتسريع العمل في تلك المشروعات.

حضر الاجتماع: محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، ومسئولو الجهات المعنية من قطاعات الصحة: التربية والتعليم، الشباب والرياضة، مياه الشرب والصرف الصحي، الري، الطرق، الكهرباء وغيرهم.