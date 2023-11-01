دفاع النواب: الدولة أنفقت 700 مليار على مشروعات التنمية بسيناء والقناة

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تعليقا على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى شمال سيناء الثلاثاء؛ لوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة؛ إن جهود التنمية بشمال سيناء كلفت الدولة 85 مليار جنيه منذ 2014.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «في المساء مع قصواء» مع الإعلامية قصواء الخلالي المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، إلى إنفاق الدولة 700 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها على المشروعات القومية بسيناء ومدن القناة.

ولفت إلى استعراض الدكتور مدبولي خارطة مشروعات تنمية شاملة بقيمة 400 مليار جنيه على هامش زيارة الثلاثاء، موضحا أن سيناء تتمتع بقدرات وإمكانيات سياحية وصناعية كبرى تسعى الدولة إلى استغلالها على غرار الرمال السوداء والرخام والأسمنت؛ بهدف خدمة الأمن القومي المصري.

وشدد على أهمية دور أهالي سيناء عبر التاريخ في الدفاع عن تلك البقعة الغالية من تراب أرض مصر، مؤكدا أن الشق التنموي يلعب دورا هاما في الحفاظ على الأمن القومي.

وجدد «مدبولي» رفض مصر التام لفكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي بحضور اتحاد وشيوخ قبائل سيناء إلى جانب وفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء من مجلس النواب.