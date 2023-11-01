استنكر الإعلامي إبراهيم عيسى، الدعوات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية؛ بإقامة وطن بديل للفلسطينيين على الأراضي المصرية، قائلا: «لن تتم تصفية القضية الفلسطينية على أرض سيناء.. ليس باسمنا».

وأضاف خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الثلاثاء، أن مخطط الوطن البديل للفلسطينيين في سيناء؛ لن يحدث أبدا، مؤكدا أن دول العالم كافة لا تجرؤ على فرض قرار أو ممارسة ضغوط على السيادة المصرية.

وتابع: «لن نتخلى عن شبر واحد أو حبة رمل واحدة تمنح ملجأ أو مسكنا إلى لاجئ أو مواطن فلسطيني، ولن يقبل مواطن واحد أن يسمح لنفسه بالتفكير في القبول أو الخضوع لتلك الاستفزازات»، مشيرا إلى رفض الشعب الفلسطيني مشروع ومخطط التوطين «المشبوه».

واتهم عيسى وسائل الإعلام التابعة لجماعات الإسلام السياسي خارج مصر، إلى جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالترويج لتلك الأفكار؛ من أجل التشويش وبث روح الشك والشعور بـ «الإهانة» داخل نفوس الشعب حيال إمكانية قبول المصري التفريط في أرضه.

وانتقد دعوات البعض على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، بشأن إعلان الحرب على إسرائيل ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا إن قرار الحرب هو قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وليس قرار قائد الجناح العسكري لحركة حماس، حسب قوله.