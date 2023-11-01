انخفاض حركة الشحن عبر قناة بنما بسبب انخفاض مستويات المياه

من المتوقع أن تتراجع حركة الشحن عبر قناة بنما أكثر بسبب انخفاض مستويات المياه في الممر المائي المهم، حسبما قالت الإدارة يوم الثلاثاء.

وقالت إدارة القناة إنه بحلول فبراير من العام المقبل، سيتم تخفيض عدد ممرات السفن القابلة للحجز تدريجيا من 30 إلى 18 يوميا.

وفي الأشهر الأخيرة، تسبب انخفاض الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في انخفاض منسوب المياه في بحيرة جاتون الاصطناعية في قناة بنما، مما يؤثر على العمليات.

ومنذ عام 1950، لم يكن هناك أمطار قليلة في أكتوبر مثل هذا العام ومن المتوقع هطول أمطار قليلة حتى نهاية العام.

وقالت هيئة قناة بنما: "على الرغم من جميع الإجراءات المتخذة، استمر مستوى بحيرة جاتون في الانخفاض إلى مستويات غير مسبوقة لهذا الوقت من العام".

ولم يتم تخفيض عدد ممرات السفن في الأشهر الأخيرة فحسب، بل تم أيضا تخفيض الحد الأقصى للغاطس الذي يسمح للسفن بالمرور عبر القناة.

وقناة بنما هي واحدة من أهم الممرات المائية في العالم.

ويبلغ طول القناة، التي تبدأ في كولون في الشمال وتنتهي بالقرب من مدينة بنما في الجنوب، حوالي 80 كيلومترا.

وتبحر حوالي 14 ألف سفينة عبر قناة بنما سنويا ، وهو ما يمثل حوالي 6% من حجم التجارة العالمية.