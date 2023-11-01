مدير مستشفى الشفاء بغزة: أعداد كبيرة من الجرحى والمرضى في يواجهون خطر الموت خلال ساعات

قال مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة الدكتور محمد أبو سليمة، إنّ أعدادا كبيرة من الجرحى والمرضى في المستشفى يواجهون خطر الموت خلال ساعات حال توقف مولد الكهرباء الرئيسي عن العمل.



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المستشفى استقبل أكثر من 550 جريحا ونحو 200 شهيد خلال الساعات الماضية، موضحا أنه لا توجد أي قدرة لتقديم الدعم الصحي المطلوب للمزيد من المصابين.



وطالب بإدخال مستشفيات ميدانية إلى القطاع، ووقف إطلاق النار وإدخال الوقود، تفاديا لحدوث كارثة إنسانية جديدة في القطاع الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي الغاشم.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن العد التنازلي لتوقف مستشفى الشفاء (أكبر مستشفيات غزة) قد بدأ بالفعل ما ينذر بكارثة.



ولليوم الـ26، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8796 فلسطينيا بينهم 3648 طفلا، و2290 سيدة، وإصابة 22 ألفا و219 شخصا.