مستشار وزير التموين الأسبق: حرب غزة أثرت على مبادرة تخفيض الأسعار

قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» ومستشار وزير التموين الأسبق، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ نجحت في إحداث التراجع بأسعار السلع محلية الصنع مثل السكر.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر «القاهرة والناس» مساء الثلاثاء، إلى تراجع أسعار السكر إلى 28 جنيها من مستويات 40 جنيها، في حين لم تنخفض أسعار السلع الأخرى، قائلا: «السلع الأخرى لم تنخفض مثل الأرز والدواجن والمكرونة».

ولفت إلى ارتفاع أسعار اللحوم 20 جنيها منذ الأسبوع الماضي؛ نتيجة «اعتماد التاجر على السوق الحرة في تدبير العملة الصعبة؛ من أجل الاستيراد»، متابعا: «التجار يكادوا يكونوا انسحبوا من المبادرة دون أن يعلنوا».

وأشار إلى انعكاس تأثيرات الحرب على غزة في التأثير على عدم شعور المواطن بتنفيذ المبادرة باستثناء السكر نظرا لإنتاجه محليا بنسبة 90 %، مضيفا أن القطاع الخاص يتحمل مسئولية تطبيق المبادرة في ظل إنتاجه أصناف المكرونة واللحوم وبيض المائدة والمخبوزات.