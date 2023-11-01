قال سيد مصطفى وكيل محمد شريف لاعب نادي الخليج السعودي، أن عودة اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي كلام عار من الصحة، موضحا إلى أن نادي الزمالك لم يقدم عرضا رسميا لضم اللاعب.

وتحدث وكيل محمد شريف في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر": "عودة محمد شريف إلى النادي الأهلي كلام عار من الصحة، ومحمد شريف قدم كل شيء مع النادي الأهلي وفاز ببطولات عديدة، وحقق هداف الدوري".

وأضاف: "محمد شريف يريد عمل شيء لنفسه في الدوري السعودي مع نادي الخليج الذي كان يهتم به منذ عامين، وهو الآن يقدم أداء جيد".

وأتم وكيل شريف: "نادي الزمالك لم يتقدم بأي عرض رسمي لضم محمد شريف، كل ما في الأمر هو أن هناك وكيل تواصل معي وحاول معرفة إذا كان هناك إمكانية، ولكن أبلغته بأن الموضوع مغلق تماماً".