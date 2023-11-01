مسؤول فلسطيني: نأمل في فتح معبر رفح بشكل دائم لخروج أكبر عدد من الجرحى للعلاج

قال مدير الإعلام بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وائل أبو محسن، إن مصر سوف تستقبل غدا نحو 81 من الحالات الحرجة، للجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي؛ لاستكمال تلقي علاجهم في المستشفيات المصرية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الجميع يعلم الوضع الكارثي الذي تعاني مستشفيات قطاع غزة، في ضوء خروج عدد كبير من المستشفيات عن العمل، بعد نفاد الوقود، منوها بأن هناك أكثر من 20 ألف جريح والعدد مرشح للزيادة، على خلفية استمرار القصف العدواني الإسرائيلي بجميع أنحاء القطاع.



وذكر إلى أن الأعداد كبيرة جدا لدرجة أن الأطباء يعملون وفقا للمفاضلة بين الجرحى والجرحى، لكسب أكبر وقتا لخدمة المرضى، معربا عن أمنيته في استدامة فتح معبر رفح بشكل كامل لخروج أكبر عدد من الجرحى ودخول مزيد من المستشفيات الميدانية للقطاع.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 83 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تمكنت من الدخول لقطاع غزة اليوم، والتي تتضمن الغذاء والدواء ومياه الشرب، مشيرا إلى أن دخول هذا العدد للقطاع بمثابة بارقة أمل أن تزيد معدلات الشاحنات التي تدخل إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر رفح خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن الشاحنات ما زالت مكدسة أمام المعبر من الجانب المصري في انتظار السماح لها من سلطات الاحتلال.