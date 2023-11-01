قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المنازل شرق مخيم النصيرات وسط غزة

استهدف قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا، مساء اليوم الأربعاء، عدة منازل شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفادته شبكة «قدس» الإخبارية، في خبر عاجل لها.



ويستمر العدوان الإسرائيلي لليوم الـ26 على التولي في شن عشرات الغارات وقصف المزيد من المنازل على رؤوس ساكنيها، واستهداف المستشفيات، وسط اقتراف مجازر دموية وتنفيذ إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.



وواصلت قوات الاحتلال شن المزيد من الغارات، اليوم الأربعاء، مع استمرار القصف المدفعي العنيف على الأطراف الشرقية للقطاع، في وقت أعادت فيه الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة.



وقبيل ظهر اليوم اقترفت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم جباليا، أدت إلى عشرات الشهداء والجرحى بقصف طيران العدو مربع سكني في الفالوجا في المخيم.



ووصلت عدة إصابات جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدفت منزلا في بني سهيلا شرق خانيونس جنوبي القطاع.



كما نفذت طائرات الاحتلال غارة صباح اليوم، على مخيم النصيرات وسط القطاع.