محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية مع المواطنين لاستماع شكاواهم

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكدا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

واستمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين والتي تنوعت بين شكوى مواطن بناحية الباجور يتضرر من تعنت الوحدة المحلية ضده وأخرى لمواطن بناحية مسجد الخضر يتضرر من تعدي أحد المواطنين على الشارع العمومي، وعلى الفور أحال المحافظ شكواهم إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للفحص والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة السادات وبركة السبع بدراسة شكوى عدد من المواطنين بناحية قرية أبو نشابة والغوري، والعرض عليه بالموقف كاملا لاتخاذ اللازم.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم.