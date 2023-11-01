هيئة المعابر في غزة: مصر أبلغتنا بأن معبر رفح سيعمل غدا الخميس

قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، إن «الجانب المصري أبلغهم بأن معبر رفح البري سيعمل غدا الخميس 2 نوفمبر، لاستكمال سفر باقي كشف الأجانب».



ونوهت الهيئة في بيان لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، أن السفر سيكون فقط لمن له اسم ضمن الكشف السابق نشره أمس.



وفي بيان آخر، أشارت إلى عبور 76 جريحًا ومرافقًا بسيارات الإسعاف عبر منفذ رفح البري، إضافة إلى مغادرة ستة حافلات تحمل 345 مسافرا من حملة الجوازات الأجنبية، اليوم الأربعاء.



وأكدت وصول عدد 51 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة المحاصر من الجانب المصري عبر معبر رفح البري.



وأفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بدخول 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم، لافتًا إلى الإعداد لدخول 100 شاحنة أخرى غدًا.



ولفت إلى عبور 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابًا فلسطينيًا من قطاع غزة إلى مصر في اليوم الأول لإعادة تشغيل معبر رفح.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة استقبال أول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث «غزة»، وذلك من خلال معبر رفح.



وصرح حسام عبدالغفار، بأنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، وتحويل 16 مصابا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصابا لمستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد.



وقال إنه جارٍ تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما وقع أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية.