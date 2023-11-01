طرحت الإعلامية سلمى صباحي والمغني محمد خلف أغنية «فلسطين في تكويني»، من كلمات محمد عبدالله حمودة، وألحان محمد خلف، وذلك تضامنًا مع أهل قطاع غزة، الذي يشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا لليوم الـ26 على التوالي.

وتقول كلمات الأغنية:

ببدأ كلامي سلام على الأبطال

طعم النضال هيكمّل المشوار

أطفال في غزة تساوي ألف نهار

ما تخافش لو قدامها خط النار

الصمت وقت الأزمة ده الخذلان

الكلمة قادرة تحرر الأوطان

قادرة الحروف تجمع بشر تانيين

مش بالرصاص الحي والإجرام

باصرخ وكل الدنيا مانعاني

بهتف هتافي السلمي إنساني

لو صادروا حتى الكلمة في لساني

دم الشهيد يطرح شهيد تاني

أنا آه حقيقي مش فلسطيني !

لكن قضيتي وأزمتي وديني

أول شجاعة في قولة ال لأه

أنا مصري وفلسطين في تكويني

من مصر ببعت أمنيات خالصة

لحجارة قادرة تحرر الأقصى

حاصر حصارك يا فلسطيني

أرضك هترجع كاملة مش ناقصة

باصرخ وكل الدنيا مانعاني

بهتف هتافي السلمي إنساني

لو صادروا حتى الكلمة في لساني

دم الشهيد يطرح شهيد تاني

https://fb.watch/o1BwOL6zAU/?mibextid=6aamW6

والجمعة قبل الماضية، قدمت الإعلامية سلمى صباحي، حلقة خاصة عن القضية الفلسطينية بطريقة مبسطة تصل لكل الأطفال، في حلقة استثنائية من برنامج «أطفال الحياة»، على قناة «الحياة».

وبدأت الحلقة بالوقوف حدادًا على أرواح الشهداء الفلسطينيين، ثم قدم البرنامج العديد من الفيديوهات التعريفية عن دولة فلسطين وعاصمتها القدس ومدنها المختلفة.

وساهم البرنامج في تعريف الأطفال بدولة فلسطين مع ضيوف البرنامج صانعة المحتوي يمنى عاطف، التي تكلمت عن أهمية فلسطين الدينية بطريقة مبسطة للأطفال، ومُدرسة الرسم وديان عادل، التي علمت الأطفال رسم خريطة فلسطين وأهم الرموز التي تشتهر بها.

كما قدم البرنامج رسالة من أطفال مصر إلى كل أطفال فلسطين ولكل أطفال العالم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة لفيديو استثنائي من فقرة بطل الحياة عن أطفال فلسطين الأبطال، ومنهم محمد الدرة، عهد التميمي وفارس عودة.

وتوجه البرنامج بالشكر للدولة المصرية على دعمها للقضية الفلسطينية، وأيضًا شكر للهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني، كما خص بالشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي مبادرة التبرع بالدم لصالح فلسطين يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣.

وكان من ضمن الأطفال المشاركين في الحلقة طفلين فلسطينيين، ميريهان وعبدالرحمن، وتحدثا عن ذكرياتهما في فلسطين.