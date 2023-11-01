تين هاج: أثق في تحسن مانشستر يونايتد رغم البداية الصعبة

أكد إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على ثقته في لاعبي فريقه رغم البداية السيئة التي يعاني منها الشياطين الحمر في الموسم الحالي.

قال تين هاج في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ فابريزيو رومانو على "تويتر":" ما زلت أؤمن بلاعبي مانشستر يونايتد، وأثق أننا سوف نتحسن بعد بداية صعبة للموسم".

أضاف:" كل ما حققناه معًا حتى الآن كان مبنيا على التطلع للأمام، وهو ما يعني أننا يجب علينا المضي قدمًا بسرعة".

ويعاني مانشستر يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي بالمربع الذهبي من بداية صعبة هذا الموسم حيث يتواجد في المركز الثامن بجدول ترتيب البريميرليج ولديه 15 نقطة.