كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن حجم المشروعات الصحية في سيناء، خلال الفترة الماضية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة «الأولى المصري»، مساء الثلاثاء، أن هناك مشروعات بدأت في عام 2014، والبعض الآخر سيتم تباعا خلال الفترة المقبلة، منوها بأن هناك 10 مشروعات بدأت منذ عام 2020 تقدر بـ330 مليون جنيه.



ولفت إلى أن هذه المشروعات تتمثل في إضافة 86 ماكينة غسيل كلوي جديدة في مستشفى العريش، وإجراء بعض التطويرات في مستشفى استقبال وطوارئ الشيخ زويد من خلال إضافة 50 سريرا، بالإضافة إلى المستشفيات الأخرى، وزيادة وحدات الرعاية الأساسية في أكثر من مستشفى.



وأشار إلى أن هناك حديثا عن إضافة أكثر من 33 وحدة رعاية أساسية أو مركز رعاية في شمال سيناء، 8 منها في العريش، و5 في بئر العبد، و10 في الشيخ زويد، و6 آخرين، موضحا أن هناك مشروعات مستقبلية ستطلق خلال الفترة المقبلة بتكلفة إجمالية تصل 8.3 مليارات جنيه.



وأفاد بأن إجمالي ما رصد لتطوير المنظومة الصحية حتى العام 2030 في محافظة شمال سيناء، وصل إلى 9.3 مليارات جنيه مصري، فضلا عن انضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتكون ضمن أوائل المحافظات المطبقة للمنظومة، وذلك انطلاقا من إيمان القيادة السياسية بأن تطويرا شمال سيناء جزء من الحفاظ عليها مصرية دائما وأبدا.